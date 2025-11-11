Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!

        Bursa'da, boşanma aşamasındaki eşi diş hekimi 52 yaşındaki Yasemin Uludağ Çetin'i, sokakta çocuklarının yanında 3 kurşun ile başından vurarak öldüren diş teknikeri 60 yaşındaki Atilla Çetin, boşanma davaları devam ederken hakkında uzaklaştırma kararı veren Aile Mahkemesi hakimini suçladı. Savunmasında, "O hakim aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi" diyen Çetin'e Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, "Burada olmayan hakimin arkasından konuşmayalım" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 11:10 Güncelleme: 11.11.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, 27 Ekim 2024’te saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi.

        ÇOCUKLARIN YANINDA VAHŞET

        Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin (52), kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in (60) silahlı saldırısına uğradı.

        2 ÇOCUK ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        "BABAM 1.5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

        Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi. Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1.5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

        "BABAM BİZE ŞİDDET UYGULUYORDU"

        Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

        "AMACIM KORKUTMAKTI" SAVUNMASI

        Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

        GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALINDI

        Atilla Çetin’in yargılanmasına Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanık, müşteki avukatlarının talebi üzerine, tarafların ifadelerinin görüntülü olarak kayda alındığı duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki avukatlarından Gülender Adıgüzel Özcan, sanığın olaydan önce defalarca evin önüne geldiğinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiğini belirtip, cinayeti planladığını iddia ederek, “Önceki 15 günde de birçok akşam sanığın evin önüne geldiğini ve 3-4 defa tur attığı görülüyor” dedi.

        ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN EVİN ÖNÜNDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

        Müşteki avukatının iddialarını reddeden Atilla Çetin, boşanma davası süresince çocuklarını görmek için defalarca evin önünden geçtiğini söyleyerek, “Olaydan önce 15 günlük bir süreç içerisinde, defalarca oradan geçtiğimi, arabayla tur attığını söylüyorlar. 19 ay boyunca ben oradan 500 defa da geçtim, 600 defa da geçtim. Maktul 15-20 defa beni aile mahkemesine şikayet etmişti. Her defasında da reddedildi. Oradan o 15 gün içerisinde 3-4 defa değil de 500 defadan fazla, çocukları için, onları görmek için geçen insan, o dönemde bu yapmış olunan olayı tertiplerdi bence” sözleriyle kendini savundu.

        "AİLE MAHKEMESİ HAKİMİNİN OYUNU, HAYATIMI BİTİRDİ"

        Boşanma davası sürecinde maktulün ailesi tarafından kışkırtılmak istendiğini söyleyen Çetin, davalarının görüldüğü aile mahkemesinin hakimini de suçlayarak, “Komşularımdan sorsunlar bakalım, bu kadar süreç içerisinde defalarca oradan geçmeme rağmen, kaç defa tartışmamız olmuştur, kaç defa hakaretim olmuştur. Ama sadece bir şey olmuştur, 19 ay boyunca bizi oyalayan, Bursa 7’nci Aile Mahkemesi Hakiminin yapmış olduğu bir oyun. O hakim, aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi” dedi.

        HAKİMDEN SANIĞA TEPKİ

        Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise “Burada olmayan hakimin arkasından konuşmayalım” diyerek sanığa tepki gösterdi. Duruşma, eksik evrakın beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, Atilla Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürdü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Habertürk Anasayfa