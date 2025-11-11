Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muş haberleri: Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!

        Muş'ta, Gül ve Kırdar aileleri arasındaki husumet cinayetle son buldu. Otomobilde bulunan 39 yaşındaki Abdulmutalip ve 31 yaşındaki Sidar Kırdar kardeşler, Gül ailesinden bir kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sidar Kırdar hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 13:13 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muş'un Bulanık ilçesi Mescitli Mahallesi'nde Gül ve Kırdar ailelerinin fertleri arasında bir süre önce tartışma yaşandı.

        İKİ KARDEŞE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        AA'da yer alan habere göre bugün, Gül ailesinden bir kişi, çarşı merkezinde iki kardeşin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Saldırıda, Sidar Kırdar (31) ve ağabeyi Abdulmutalip Kırdar (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Kırdar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı, yaralı Abdulmutalip Kırdar'ın tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muş
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Habertürk Anasayfa