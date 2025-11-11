Muş'un Bulanık ilçesi Mescitli Mahallesi'nde Gül ve Kırdar ailelerinin fertleri arasında bir süre önce tartışma yaşandı.

İKİ KARDEŞE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

AA'da yer alan habere göre bugün, Gül ailesinden bir kişi, çarşı merkezinde iki kardeşin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırıda, Sidar Kırdar (31) ve ağabeyi Abdulmutalip Kırdar (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Kırdar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı, yaralı Abdulmutalip Kırdar'ın tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.