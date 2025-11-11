Habertürk
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürüldü! | Son dakika tam vahşet! | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürüldü!

        İstanbul Büyükçekmece'de tam bir dehşet yaşandı. Dün gece saatlerinde ilk olarak E-5 yan yolda araç içinde 2 kişi öldürüldü. Hemen ardından da ilçede bir otel odasında bir kadına ait cansız beden bulundu. Her iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:00
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişi öldürüldü!
        Büyükçekmece’de E-5 yan yolda araç içinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayın katil zanlısının olaydan hemen önce 27 yaşındaki bir kadını da otel odasında silahla vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.

        İHA'nın haberine göre polis ekipleri kaçan şüphelileri arama çalışmalarına devam ederken 3 cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı.

        Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, araçta ve yerde silahla vurulmuş ağır yaralı 2 kişiyi buldu. Gelen sağlık ekipleri isimlerinin Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz olduğu öğrenilen kişileri hastaneye kaldırdı. İki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        OTEL ODASINDA KADIN CANSIZ BEDENİ

        Çevrede detaylı inceleme yapan polis, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın yerde, bir otel odasında da bir kadına ait cansız beden bulunduğunu öğrendi. Otelde detaylı inceleme yapan Büyükçekmece Polisi, silahla vurulmuş halde Melisa Küçüklekçi'nin (27) cesediyle karşılaştı.

        Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polisin konuyla ilgili detaylı çalışması devam ederken, katil zanlısı H.K. her yerde aranıyor.

        Fotoğraflar: AA

