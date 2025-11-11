Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sağır ve dilsiz koca Selvi'yi ensesinden vurdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sağır ve dilsiz koca Selvi'yi ensesinden vurdu!

        Aksaray'da, 67 yaşındaki İbrahim Demir, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı 2 çocuğunun annesi 50 yaşındaki Selvi Kavas'ı tabancayla ensesinden vurup öldürdü. Kısa süre önce hakkında uzaklaştırma kararının bittiği belirtilen Demir, kaçıp saklandığı inşaatın çatısında yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:40
        Aksaray'da kan donduran kadın cinayeti, dün gece saat 22.00 Ortaköy ilçesi Kızılay Mahallesi Yumrukaya Caddesi’nde meydana geldi.

        Sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen İbrahim Demir (67), dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Selvi Kavas’ın evine gitti.

        2 ÇOCUK ANNESİNİ ENSESİNDEN VURDU

        DHA'daki habere göre taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Demir, yanında getirdiği tabancayla Kavas’ın ensesine ateş etti. Kavas kanlar içinde kalırken, Demir kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silah sesini duyan Selvi Kavas’ın çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kavas’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇATIDA SİLAHLA YAKALANDI

        Selvi Kavas’ın cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden İbrahim Demir’in bir inşaatın çatı katında olduğunu tespit etti. Demir, çatıda tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERDİ KATLETTİ

        Selvi Kavas’ın 17 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı İbrahim Demir’den şiddet gördüğü, 8 aydır da Demir hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ve yakın zamanda bu kararın sona erdiği belirtildi.

        #Aksaray
        #Son dakika haberler
