MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı parlak gelecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Hiç kuşkusuz hiç tereddütsüz diyebilirim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir. Atatürk hürriyet meşalesidir, emaneti ziyan edilmeyecektir. 10 Kasım'da Kocaeli Valiliği'nin ve Müftülüğü'nün il genelindeki camilerde mevlidi şerif okutmasında valimizi tebrik ediyorum. Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun. Atatürk olmasaydı kulaklarımız ezan yerine ne duyardı. Atatürk saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır.

REKLAM advertisement1

REKLAM

"CUMHUR İTTİFAKI PARLAK GELECEKTİR"

Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz neyi diliyorsa dileğimiz aynıdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir. Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir. Hakkımızda tek söz ve karar sahibi Türk milletidir. Husumet saçanlar bizim yanımızdan dahi geçemez.

Gücümüz millet güvencemiz sonuna kadar devlettir. Devamlı faal haldeyiz her zaman sahadayız. Kuyumcu titizliğiyle planladığımız siyasi çalışmalarımızı sırasıyla hayata geçiriyoruz. Sürekli bir adım önde olmanın gayreti içinde olacağız.

"KARDEŞLİĞE SAHİP ÇIKACAĞIZ" Türkiye Yüzyılı destanını yazmaya hazırız. Cumhur'un kaderi Cumhuriyetin kaderidir. Cumhur İttifakı istiklalin güvenliğidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenlik kilididir. Kardeşliğe sahip çıkacağız. KARABAĞ ZAFERİ'NİN 5.YIL DÖNÜMÜ Azerbaycan ile yolumuz birdir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar çok sağlam ve köklüdür. Stratejik ortaklığımız rahatsız etmektedir. Türkiye çok boyutlu politikasıyla öncü rol üstleniyor. İsrail'in oyunlarını görüyoruz. İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ Türkiye kamburlarından kurtuluyor. Terörsüz Türkiye en büyük kozumuz olacak. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge demek. Birileri yalan ve iftira atıyor. Bize yönelik, 'Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da, bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye. İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti, dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeneği kesinlikle göremiyorum. Ne derlerse desinler Terörsüz Türkiye şafağı sökecek. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler itiraf etsinler, terör bitsin mi bitmesin mi? Hıyanet derecesinde gaflete kapılanlar bir açıklasınlar da öğrenelim. Biz hayalin değil kutlu hedeflerin peşinden koşuyoruz. Geleceğin yol haritası geçmişin tecrübesiyle çizilecek. Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak sorumluluktur. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır."