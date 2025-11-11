Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular dün başladı. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular dün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek.

Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan bugün, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

BAKAN KURUM İLK GÜNDE BAŞVURAN SAYISINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün başvuruları başlayan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı.

Bakan Kurum X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz."