Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu, annesi aranıyor!
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile birlikte evden çıktıktan sonra haber alınamayan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montu ormanlık alanda dron kamerasıyla tespit edildi. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından acı haber geldi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kayıp olarak aranan Osman Helvacı'nın Köseali köyündeki dere yatağında cansız bedeni bulunmuştur." denildi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'ya ait olduğu belirlenen cansız beden bir şelale yatağında bulundu.
AA'da yer alan habere göre İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli arama çalışması başlatmıştı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.
Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.
Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor.