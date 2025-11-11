Habertürk
        Son dakika: İBB iddianamesinde kritik adım: CHP hakkında Yargıtay'a bildirim | Son dakika haberleri

        İBB iddianamesinde kritik adım: CHP hakkında Yargıtay'a bildirim

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasına ilişkin 7 bölüm ve 3900 sayfadan oluşan iddianameyi tamamladı. İddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bildirim de yer aldı. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 11.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:23
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu’nun 101 ve devamı maddeleri uyarınca, Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar mahiyetinde bir bildirimde bulundu. Savcılık kaynakları, söz konusu bildirimin usulî bir yükümlülük gereği yapıldığını, CHP’nin kapatılmasına yönelik doğrudan bir talep içermediğini vurguladı.

        "SUÇ GELİRLERİYLE PARTİ FAALİYETLERİ' VE SEÇMEN VERİLERİ' İDDİASI

        İddianamede yer alan tespitlere göre, suç gelirleriyle parti tüzel kişiliği adına malvarlığı edinildiği, bazı seçim çalışmalarında kamu kaynaklarının suiistimal edildiği ve suç gelirlerinin parti faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıca, USOM raporuna dayandırılan bilgilere göre 11 milyon 360 bin seçmenin kişisel verilerinin hukuka aykırı biçimde işlendiği ve bu veriler üzerinden seçim çalışmalarının yürütüldüğü iddia edildi.

        Savcılık, bu fiillerin demokratik düzeni ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik sistematik bir yapı oluşturduğu kanaatine varıldığını belirtti. Ancak, bu tespitlerin yalnızca bildirim kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği, doğrudan kapatma davası açılması anlamına gelmediği kaydedildi.

        SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen bildirimi değerlendirecek. Bu bildirim, ihbar niteliğinde olup, kapatma davası açılıp açılmayacağına ilişkin takdir yetkisi tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olacak. Olası bir kapatma davası açılması halinde, süreç Anayasa Mahkemesi önünde yürütülecek.

