Rus lider Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıyan şişkin ve ağrılı, damarları belirgin bir eli, Putin'in sağlığı hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı.

Yıllardır sağ eli hakkında sağlık söylentileri dolaşan Putin'in, etkinlikte, rahatsızlık duyarak elini sıkıca yumruk şeklinde sıktığı görüldü.

Görüntülerin ardından internet dedektifleri Putin'in Parkinson'dan kansere kadar her türlü hastalığa yakalandığını iddia etti.

Putin'in elleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yılında, Rus liderin askeri bir ziyaret sırasında ellerinde siyah bir leke görünmesi ve diğer fotoğraflarda ellerinde çok sayıda damar izi olduğu iddia edilmesi üzerine tartışma konusu olmuştu.

Kremlin, Putin hakkında dolaşan sağlık söylentilerinin hiçbirini doğrulamadı.

Rus lider, elinin fotoğrafları nedeniyle spekülasyonlara maruz kalan tek kişi değil. Bu yılın başlarında, Başkan Trump da benzer koyu morluklarla fotoğraflandıktan sonra sağlık dedektiflerinin odak noktası haline gelmişti.

Putin'in sağlığı, organ nakli ve biyoteknoloji yardımıyla ölümsüzlük ihtimalleri hakkında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı konuşma, mikrofonun açık kalmasıyla duyulduktan sonra da manşetlere taşınmıştı.