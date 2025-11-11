Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rus lider Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı | Dış Haberler

        Rus lider Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'şişmiş ve ağrılı' eli, 25 yıldır ülkeyi yöneten 73 yaşındaki liderin sağlığı hakkında yeni bir spekülasyon dalgası başlattı. Uzun yıllardır sağ koluyla ilgili iddialar olan Putin'in sağ elindeki sorun, tartışmalara yol açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıyan şişkin ve ağrılı, damarları belirgin bir eli, Putin'in sağlığı hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı.

        Yıllardır sağ eli hakkında sağlık söylentileri dolaşan Putin'in, etkinlikte, rahatsızlık duyarak elini sıkıca yumruk şeklinde sıktığı görüldü.

        Görüntülerin ardından internet dedektifleri Putin'in Parkinson'dan kansere kadar her türlü hastalığa yakalandığını iddia etti.

        Putin'in elleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk yılında, Rus liderin askeri bir ziyaret sırasında ellerinde siyah bir leke görünmesi ve diğer fotoğraflarda ellerinde çok sayıda damar izi olduğu iddia edilmesi üzerine tartışma konusu olmuştu.

        Kremlin, Putin hakkında dolaşan sağlık söylentilerinin hiçbirini doğrulamadı.

        Rus lider, elinin fotoğrafları nedeniyle spekülasyonlara maruz kalan tek kişi değil. Bu yılın başlarında, Başkan Trump da benzer koyu morluklarla fotoğraflandıktan sonra sağlık dedektiflerinin odak noktası haline gelmişti.

        Putin'in sağlığı, organ nakli ve biyoteknoloji yardımıyla ölümsüzlük ihtimalleri hakkında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı konuşma, mikrofonun açık kalmasıyla duyulduktan sonra da manşetlere taşınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Habertürk Anasayfa