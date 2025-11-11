MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

MSB: UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI

Yapılan son açıklamada uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel olduğu kaydedildi. Düşen uçağın enkazına ulaşma çabalarının Gürcistan ve Azerbaycan makamları ile koordineli olarak devam edildiği de bildirildi. Açıklamada, "Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

BAKAN YERLİKAYA: UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00’de ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, "Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." denildi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDE ÖĞRENDİK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım." ifadelerini kullandı. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, ASADOV İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Azerbaycan'dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı. Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan'ın süreci yakından ve güçlü bir dayanışma içinde takip ettiğini ifade ettiler. Sayın Asadov'a, kardeş Azerbaycan halkı adına ilettikleri taziyeler ve gösterdikleri samimi dayanışma için teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ile telefonda görüştü. Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN FİDAN, GÜRCÜ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşerek, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türkiye'ye ait askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Gürcü mevkidaşı Boçorişvili ile telefonda konuştu. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili, taziye dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti. Bakan Fidan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin açıklama yaptı. Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi. Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti. KKTC CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaşanan kaza sonrası taziyede bulundu: "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim."