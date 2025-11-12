Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "C130 tipi askeri uçağımızın düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."

BAKANLARDAN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Millî Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehidlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Ülkelerden taziye mesajları İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Azerbaycan'dan kalkan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberi yüreklerimizi dağladı. Mürettebat dahil 20 kahraman askerimizin bulunduğu uçağımızla ilgili çalışmaları dikkatle takip ediyorum. Devletimizin bu elim olayı her yönüyle aydınlatmak üzere gerekli tüm adımları atacağına olan güvenimizi koruyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını temenni ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları âli olsun.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Azerbaycan'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'mize ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen askerî kargo uçağımızda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yapmakta olan Millî Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askerî nakliye uçağının, Gürcistan sınırları içinde düştüğüne ve şehitlerimiz olduğuna dair haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Millî Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askerî nakliye uçağının, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaza ile ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağımızın düşmesiyle milletçe büyük bir hüzün yaşadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Millî Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolunda olan askerî uçağımızın, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.