Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Kenan Yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Milli futbolcu, İtalya ekibiyle anlaşma sağlayamadı ve görüşmeler durma noktasına geldi. Sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde Avrupa'nın dev kulüplerinin Kenan için devreye gireceği aktarıldı.
A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız hakkında İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Kenan Yıldız, Juventus ile anlaşma sağlayamadı.
Haberde, anlaşmanın tamamlanması için kulübün en büyük hissedarı John Elkann'ın onayının önemli olduğu ve henüz bu onayın verilmediği belirtildi.
GÖRÜŞMELER DURDU
İtalyan basınında, Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceğinin tehlike altına girdiği ve görüşmelerin şimdilik durduğu aktarıldı.
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan Jonathan David'in kazandığı maaşı talep ettiği ve taraflar arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir fark var.
DEV KULÜPLER SIRADA BEKLİYOR
Sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz ilerlemesinin ardından Avrupa'nın önemli kulüpleri Kenan Yıldız için devreye girebilir.
Geçtiğimiz yaz Chelsea'nin oyuncu için bir teklifi olduğu hatırlatılırken Real Madrid ve Arsenal'in de listesinde yer aldığı söylendi.
SEZON RAKAMLARI
Bu sezon 14 resmi maçta mücadele eden milli oyuncu, 3 gol ve 4 asistle oynadı.
