        Fenerbahçe taraftarından İsrail ve EuroLeague'e tepki! "Enkazların üzerinde top oynayamazsın" - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe taraftarından İsrail ve EuroLeague'e tepki! "Enkazların üzerinde top oynayamazsın"

        Fenerbahçe Beko'nun İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği EuroLeague maçına sarı-lacivertli taraftarların açtığı pankart damga vurdu. Münih'te oynanan mücadelede Fenerbahçeliler, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamına dikkat çeken, "Enkazların üzerinde top oynayamazsın" yazılı bir pankart açtı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık'tan itibaren İsrail'de yeniden maç oynanmasına izin veren EuroLeague yönetimine bu pankartla tepki gösterdi.

        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:19
        • 1

          Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv'i 84-75 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.

        • 2

          Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da oynanan maçta Fenerbahçe taraftarı, takımını yalnız bırakmadı.

        • 3

          Tribünlerdeki yerini alan yaklaşık 4 bin sarı-lacivertli taraftar, açtıkları bayraklarla Filistin'e destek verdi. Bazı taraftarlar, müsabakayı Filistin formasıyla takip etti.

        • 4

          Salonda açılan İsrail karşıtı bir pankart ise mücadelenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

        • 5

          Sarı-lacivertli taraftarlar, İngilizce "Can't play ball on rubble" (Enkazların üzerinde top oynayamazsın) yazılı pankart açarak hem işgalci İsrail’i hem de 1 Aralık'tan itibaren İsrail'de yeniden maç oynanmasına izin veren EuroLeague yönetimini protesto etti.

        • 6

          Salonda bulunan Alman güvenlik güçleri ise taraftarların açtığı pankarta müdahale ederek indirdi.

        • 7

          Öte yandan müsabaka öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakta verdiğimiz şehitlerimiz sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
