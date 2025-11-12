Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
Ağrı'da, ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin altında kalan 14 yaşındaki Nursefa Samur hayatını kaybetti. Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü
Ağrı'da yürek yakan olay, dün Aşkale köyünde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte ayçiçeği hasadına giden Nursefa Samur (14), traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur’un hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.