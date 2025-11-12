Habertürk
        VAHŞET! Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!

        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!

        Şanlıurfa'da, bedensel engelli 44 yaşındaki Mehmet Eski, evinin önünde aracı için park yeri bulamadığı gerekçesiyle sokakta sünnet düğünü eğlencesine katılanlara pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 16 yaşındaki İklimya Subay ölürken, 4'ü çocuk 6 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 09:32 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:52
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski (44), iddiaya göre evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı.

        POMPALI TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre bu nedenle düğün sahipleriyle tartışan Eski, olayın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alarak kalabalığa peş peşe ateş açtı.

        7 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI

        Panik ve korkunun yaşandığı olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü saldırının ardından Eski, olay yerinden kaçtı.

        16 YAŞINDA ÇOCUK CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan İklimya Subay (16), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4’ü çocuk 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        KAÇAN ZANLI ARANIYOR

        Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
