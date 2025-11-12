Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şehit astsubay Aykut'un babası: Vatanı için şehit oldu

        Şehit astsubay Aykut'un babası: Vatanı için şehit oldu

        Azerbaycan'daki görevini tamamlayıp dönmeye hazırlanırken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 39 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un Tekirdağ Muratlı'daki ailesi yasa boğuldu. Baba Ünal Aykut, kazadan bir gün önce bavulunu hazırlayan oğluyla yaptıkları son konuşmayı anlattı, acı haberi televizyondan duyup "İnşallah aralarında yoktur" diye dua ettiğini söyleyerek "Perişan olduk ama vatanı için şehit oldu" dedi. Aynı mahalleden İdlib şehidi Birhan Er'in babası da taziyeye giderek teselli etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:08 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit astsubayın babası konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) babası Ünal Aykut, "Perişan olduk. Ne yapalım, evladımız vatan uğruna şehit oldu. Şunun için mutluyum, vatanı için şehit oldu" dedi.

        Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan annesi Zülbiye ve babası Ünal Aykut, evlerinin önünde kurulan taziye çadırında dün geceden beri taziyeleri kabul ediyor. Sık sık gözyaşı döken 2 çocuk babası Ünal Aykut, Azerbaycan'da bulunduğu sıra oğlu ile yaptığı son telefon görüşmesini anlattı. Aykut, "Son görüşmemiz kazadan bir gün önce. Zannediyorsam akşam 7 sıralarıydı. Telefon ettim, 'Ne yapıyorsun oğlum' dedim. 'Şu anda bavulumu hazırlıyorum babacığım' dedi. 'Yarın son parçalar var, onları yükleyeceğiz. Allah'ın izniyle görevimizi başarıyla bitirdik. Bayağıdır özledim, çocuklar da özlemiş' dedi. 'Kardeş ülke olduğu için güzel karşıladılar, çok memnunuz buradan. Görevimizi de yerine getirdik Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımız da geldi' dedi" diye konuştu.

        REKLAM

        ‘ŞEHİTLERİMİZ VAR DEYİNCE, İNŞALLAH ARALARINDA YOKTUR DEDİM '

        Uçağın düştüğünden önce haberi olmadığını söyleyen Ünal Aykut, "Sabahında, bir şeyden haberimiz yok tabi, işimizde gücümüzdeyiz. Saat 3-4 sıraları eve geldim. Babam televizyonda duymuş. Çocuğum 15 günlük göreve gitmişti oraya, Karabağ'ın kurtuluşuna katılacaktı. Babam televizyonu duyar duymaz kardeşimi aramış, 'Haberleri dinliyorum, Azerbaycan'da kargo uçağı düşmüş' deyince daha ben telaşlandım. Televizyonu açtım, Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı, şehitlerimiz var deyince, inşallah aralarında yoktur dedim. Ben Türkiye'ye gelince bize sürpriz yapacak, haber vermeden 'Geldim' diyecek diye beklerken maalesef çocuğumuzun acı haberini aldık. Perişan olduk. Ne yapalım, evladımız vatan uğruna şehit oldu. Şunun için mutluyum, vatanı için şehit oldu. En son telefonla konuşmamızda, 'Baba ne yaptınız, tohumları ekebildiniz mi?' dedi. Ben de 'Buraları yağışlı gidiyor ama ektik' dedim. 'İnşallah güzel olur, ne kadar ektiniz?' diye sordu; '100 dekar' dedim, 'Çok iyi, bu sene ilk defa o kadar yerimiz oldu' dedi. Uzun zamandır burada kurbanlık dana bakıyorum 5 tane, onları da sordu. Yani hep böyle sorardı, köyde ne var ne yok, öğrenmek isterdi" ifadelerini kullandı. Oğluna asker olmasını kendisinin tavsiye ettiğini anlatan Aykut, "Oğlum Muratlı Meslek Yüksekokulu'nu bitirdi. Ben ona sınavlara gir subay ol, astsubay ol dedim. O da sınavlara girip kazandı ve astsubay oldu. Mesleğini çok severdi" dedi.

        ŞEHİT BABASI TESELLİ ETTİ

        Şehit İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'u, Suriye'nin İdlib kentinde 2020 yılında düzenlenen hava saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Birhan Er'in babası İhsan Er, teselli etti. Aynı mahalleden olan ve Çorlu ilçesinde yaşayan şehit babası İhsan Er, Aykut'a taziye ziyaretinde bulunup, teselli etmeye çalıştı. Ünal Aykut, "Hep derdim Allah'ım bu insanlara sabır ver diye. Şimdi ben onların acısını yaşıyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şehit ilker aykut
        #şehit babası ünal aykut
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Habertürk Anasayfa