Bahis oynadıkları iddia edilen Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal tedbirsiz yargılanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, iki futbolcunun tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazının incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

