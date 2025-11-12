Habertürk
        Bahis oynadıkları iddia edilen Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal tedbirsiz yargılanacak!

        Bahis oynadıkları iddia edilen Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal tedbirsiz yargılanacak!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu. 2 futbolcu, haklarında hüküm verilene kadar gelecek maçlarda forma giyebilecek.

        Giriş: 12.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:50
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

        TFF'den yapılan açıklamada, iki futbolcunun tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazının incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
