        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi: Trump geçici bütçeyi imzaladı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi: Trump geçici bütçeyi imzaladı

        ABD Temsilciler Meclisi, ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanmasını sonlandırmak için anlaşmaya vardı. Geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 07:27 Güncelleme: 13.11.2025 - 07:27
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi.

        Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden 2'sinin karşı çıktığı tasarıya, Demokrat üyelerden ise 6 "evet" oyu geldi.

        Tasarı, imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek. Trump'ın, söz konusu tasarıyı imzalamasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak.

        ÜLKE TARİHİNİN EN UZUN SÜREN KAPANMASI

        ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.

        Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

        Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.

        Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.

        Tasarı, yerel saatle pazartesi gecesi yapılan Senato oylamasında, 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.

