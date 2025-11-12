Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü | Son dakika haberleri

        Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü

        Çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehadetinin yıl dönümünde uçağa binmeden saatler önce sosyal medyada anan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, aynı gün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130'da şehit düştü! Üç yıl arayla aynı tarihe denk gelen bu acı tesadüf köyü yasa boğdu. Bursa Harmancık'a bağlı Çatalsöğüt'te sokaklar bayraklarla donatılırken, evli ve iki çocuk babası Yağız'ın emanetine sahip çıkacaklarını söyleyen köylüler, "Onu gururla uğurlayacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 12.11.2025 - 21:33
        Kahreden tesadüf
        Azerbaycan'da uçağa binmeden sadece birkaç saat önce, 3 yıl evvel şehit olan köylüsü ve çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medyada paylaşarak anan Astsubay Ramazan Yağız, kaderin acı bir tesadüfüyle aynı tarihte şehit düştü. Acı haberin ardından köy halkı meydanı bayraklarla donatarak şehitlerinin yasını tuttu.

        Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri personelin içerisinde yer alan Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın şehadet haberinin ateşi Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesindeki baba ocağına düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, köyde büyük bir hüzün hakim oldu.

        ÇOCUKLUK ARKADAŞINI PAYLAŞTI SAATLER SONRA ŞEHADET HABERİ GELDİ

        Şehit Ramazan Yağız'ın, 3 yıl önce 9 Kasım 2025 tarihinde yine aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim" yazarak andığı, paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin şehit düştüğü öğrenildi. Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.

        "ŞEHİDİMİZİN EMANETİNE BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ"

        Şehit Ramazan'ın babasını 1991 yılında kaybettiğini ve babasız büyüdüğünü belirten Çatalsöğüt Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, göz yaşlarına hakim olamadı, "Maalesef yine 11'inci ayın 11'inde 3 yıl sonra bir şehidimiz daha oldu. Çok üzgünüz, kardeşimiz yetim büyüdü. Allah ahiretini güzel etsin. Kendisi sevecen, insan sevdalısı, vatan sevdalısıydı. Fırsat buldukça buralara gelirdi. Zaten babasının mezarı da burada. Fazla izni olmuyordu ama olduğunda da buraya gelirdi. Uçağa binmeden 3 yıl önce yine köyümüzün evladı Emre Sevinç'in Pençe Kilit Harekatı'nda şehadetinin sene devriyesinde anmak için paylaşım yapmıştı. Saatler sonra onun da uçak kazasında şehit olduğunu duyduk. Çok üzüldük, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Evli iki çocuk babasıydı. Bundan sonra biz emanetlerine sahip çıkacağız. Köyümüzü bayraklarla donattık. İnşallah onu burada güzel bir şekilde uğurlayacağız" ifadelerinde bulundu.

        "ŞEHİDİMİZİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, 3-4 SAAT SONRA KENDİ ŞEHADET HABERİ GELDİ"

        Şehit Ramazan Yağız'ın akrabası olan ve aynı zamanda Engürek Köyü Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Recep Kocabaş ise, "Ramazan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Dernekle ilgili ‘ağabey üzerimize düşen ne varsa ben yapmaya hazırım' derdi. Haberleri izlerken altyazıda uçak düştüğünü gördüğümüz anda haber almaya çalıştık. Tabi acı habere ulaştık. Yüreğimiz ciğerimiz yanıyor. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yine 11'inci ayın 11'inde Emre Sevinç kardeşimiz şehit oldu. Ramazan kardeşimizin şehadet haberi de aynı tarihte gelmesi bizleri derinden üzdü. Sabah kendi yaptığı paylaşımda Emre'nin sene devriyesinde fotoğrafını paylaşıyor. 4 saat sonra da şehadet haberini aldık. Çok acı bir durum bizler için. Vatanımızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

