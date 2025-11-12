Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
Galatasaray'da sakat oyuncularla ilgili yüz güldüren gelişmeler yaşanıyor.
Bir süredir tedavisi süren İlkay Gündoğan’ın, milli arada verilecek dört günlük iznin ardından takımla birlikte antrenmanlara katılacağı öğrenildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında oynanacak Bodo/Glimt karşılaşması öncesindeki gerçekleştirilen son taktik idmanın ardından yaptığı duran top çalışmasında sakatlanmıştı.
Öte yandan Kocaelispor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Lucas Torreira da izni İstanbul'da geçirmeye karar verdi.
Kocaelispor müsabakasında oyundan alınan ve sakatlık soru işaretleri doğan Uruguaylı’nın herhangi bir sorunu yok.
Mücadele öncesinde de hastalığı bulunan Torreira’nın fiziksel olarak yorgun düştüğü belirtildi.
Kocaelispor maçı öncesi milli maç arasında İtalya tatili planlayan Torreira bu kararından da vazgeçti. Uruguaylı yıldız bu süreyi fiziksel olarak dinlenme ve ilave çalışmalarla fiziksel formunu yakalama üzerine geçirecek.
Bir diğer isim Wilfried Singo ise formunu artırmak için özel bir kondisyon programına başlayacak.
Sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Fildişili oyuncunun milli ara boyunca fiziksel dayanıklılığını artırmaya odaklanacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün’ün rehabilitasyon süreci de devam ediyor.
Genç yıldızın en az dört hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, kulüp kaynakları başarılı kanat oyuncusunu Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco maçına yetiştirmek için yoğun bir tedavi planı uyguluyor.