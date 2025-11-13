Zonguldak'ta, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri ‘ilişki vaadiyle’ kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı.

80 İŞ YERİ VE ATM KAMERASI İNCELENDİ

DHA'daki habere göre 2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı.

2'Sİ KADIN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.