        Fenerbahçe'de Anderson Talisca'ya Corinthians kancası! - Futbol Haberleri

        Talisca'ya Corinthians kancası!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca için flaş bir transfer iddiası geldi. Brezilya basını, 31 yaşındaki yıldızı Corinthians'ın gündemime aldığını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 10:19 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerin ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de Anderson Talisca'ya talip çıktı.

        • 2

          Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Corinthians Kulübü, Talisca’yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

        • 3

          Egool sitesinde yer alan habere göre; Corinthians, FIFA’nın kulübe uyguladığı transfer kısıtlamasına rağmen tecrübeli isimleri kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

        • 4

          Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Brezilya ekibinin transfer listesindeki 1 numaralı ismin ise Talisca olduğu belirtiliyor.

        • 5

          Haberde, Corinthians’ın henüz 31 yaşındaki yıldız için resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesine kısa süre kalması nedeniyle Ocak ayında ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.

        • 6

          Haberde ayrıca, Talisca'ya Corinthians dışında birkaç Brezilya kulübünün daha ilgi gösterdiği de ifade edildi.

        • 7

          Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta görev yapan Anderson Talisca, 6 gol, 2 asistlil performans sergiledi.

        • 8

          Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 20226 tarihinde sona erecek.

