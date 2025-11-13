Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
İstanbul'da, 3 kişinin öldürüldüğü seri katliamda, katil zanlısı 32 yaşındaki Hakan K.'nin yakalanmasına çalışılırken soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Hakan K.'nin otel odasında öldürdüğü 27 yaşındaki Melisa Kölekçi ile sevgili oldukları, ancak zaman zaman aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılıklar olduğu öğrenildi. Bu süreçte Melisa'nın, 6 yıl önce Hakan K.'den tehdit mesajları aldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Polis, Melisa ile şüpheli Hakan K.'nin birbirleriyle olan bağlantısına ulaştı; ancak diğer öldürülen iki kişiyle ilgili henüz bir bağlantı tespit edilemedi
İstanbul Büyükçekmece’de 3 kişinin can verdiği seri cinayetlerle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis tarafından her yerde aranan katil zanlısı Hakan K.’nin (32), öldürdüğü Melisa Kölekçi (27) ile bağlantısı çözüldü.
UZUN SÜRE YAŞANAN İLİŞKİ
Hakan K. tarafından otel odasında öldürülen Melisa Kölekçi ile araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz üçlüsünün birbirleriyle olan ilişkileri mercek altına alındı.Öldürülen Emrah Yılmaz.
Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Hakan K. ile canına kıydığı Melisa Kölekçi’nin uzun süre önce bir ilişki yaşadıkları ortaya çıktı. Sevgili oldukları iddia edilen ikili arasında zaman zaman ayrılıklar yaşandığı belirlendi.
6 YIL ÖNCE KATİLİNİ ŞİKAYET ETMİŞ
Ulaşılan bilgilere göre, Melisa Kölekçi ile katil zanlısı Hakan K. arasında 6 yıl önce savcılığa yansıyan bir şikayet konusu saptandı. 2019 yılında ikilinin ilişki yaşadıkları, bu ilişkinin ardından ayrılık sürecine girdikleri ve Kölekçi’nin Hakan K.’den tehdit içerikli mesajlar aldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Melisa’nın 6 yıl önceki şikayetinde, Hakan K.’den gelen mesajları da savcılığa sunduğu bilgisine ulaşıldı.
TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Hakan K.’nin mesajlarında; "Sana bu dünyada cehennemi yaşatmazsam şerefsizim. Seni kendim arayıp bulduğumda insan içine çıkılmaz hâle getireceğim. Okulun içinde, herkesin gözünün önünde seni saçından sürükleyeceğim" gibi tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Ancak bu olaydan sonra barıştıkları iddia edildi.
DİĞER KİŞİLERLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR
Katil zanlısı Hakan K. ile öldürülen Melisa Kölekçi arasındaki ilişki bağı çözülürken Hakan K. veya Melisa Kölekçi’nin, araç içinde öldürülen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz ile ne tür bir bağlantısı olduğuna dair ise çalışmalar sürüyor.
FİRARİ KATİL ARANIYOR
Olaydan sonra kaçan Hakan K.’nin, üç kişiyi öldürdüğü cinayetleri neden işlediği henüz bilinmiyor. Katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışmalar sürdürülüyor.
ÖNCE MELİSA’YI ÖLDÜRMÜŞTÜ
Olay, 10 Kasım gecesi saat 22.43 sıralarında Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, araç içinde Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz’ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü gördü. Olayın ardından yaklaşık 20 metre ilerideki otelin güvenlik kameraları incelemeye alındı.
ÜÇÜNÜ DE BAŞINDAN VURDU
Otel çalışanlarının, 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Burada, 27 yaşındaki Melisa Kölekçi isimli kadının başının sağ kısmından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, seri cinayetleri Hakan K. adlı kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. 9 Kasım günü otele giriş yapan Hakan K., 10 Kasım günü odaya gelen Melisa Kölekçi’yi öldürdü. Ardından aşağı inerek araçta bulunan iki kişiye ateş etti. Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan zanlı, evine gidip üstünü değiştirdikten sonra bir araçla kaçarak izini kaybettirdi.