Kapı arkasından cinayet! Gürültü kavgasında dürbünden baktı, kurşun yağdırdı!

Kağıthane'de çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle çıkan tartışmada, alt katta oturan Yusuf A. (19) üst kattaki komşu aileye kapı arkasından ateş açtı.

DHA'nın haberine göre kurşunların isabet ettiği Melek İlayda Ç.'nin ağabeyi Rıdvan Çevik (34), amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı.

Rıdvan Çevik

Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede hayatını kaybederken, şüpheli Yusuf A. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yusuf A., çıkartıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 yıldır Çevik ailesiyle aralarında husumet olduğu öğrenilen Yusuf A.'nın dairenin önüne gelen aile üyelerine, kapının dürbününden bakarak kapı arkasından ateş açtığı ortaya çıktı.

Olay, 11 Kasım Salı günü saat 20.15 sıralarında Harmantepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın alt katında oturan Yusuf A. ile üst katta yaşayan Melek İlayda Ç. arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A. dairesinin kapısının arkasından silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Melek İlayda Ç.'nin ağabeyi Rıdvan Çevik karnından, amcası Cavit Ç. karnından, yengesi Hatice Ç. ise kolundan yaralandı.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Cavit Ç. ile eşi Hatice Ç. ise Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rıdvan Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cavit Ç.'nin tedavisinin sürdüğü, Hatice Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yusuf A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.'nın 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı ve 5 'Kayıp şahıs' kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Rıdvan Çevik'in ise 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydının olduğu, evli ve 10 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu belirlendi. Yaralılardan Cavit Ç., Hatice Ç. ve Melek İlayda Ç.'nin poliste herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer yandan şüpheli Yusuf A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Yusuf A. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.