Economist 2026 kapağını hazırladı: Bu yıl dünyayı neler bekliyor?

Londra merkezli dünyaca ünlü dergilerden The Economist, her yılın sonunda yayınladığı "Bir sonraki yılda takip edilmesi gereken temalar neler?" konseptli kapağını 2026 için de yayınladı. Economist Editörü Tom Standage, 2026 yılının öne çıkan başlıklarına ilişkin kaleme aldığı yazıda "Bu Donald Trump'ın dünyası, biz sadece içinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

2025 yılında küresel siyaseti şekillendiren en büyük etkenin ABD Başkanı Trump olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da kaldığı süre boyunca bunun değişmeyeceği ifade edildi. Alışılmış normları yıkan yaklaşımı bazı alanlarda (örneğin ticarette) kargaşaya neden olurken, bazı konularda (örneğin Gazze'de) diplomatik sonuçlar getirdi ve (örneğin Avrupa'nın savunma harcamalarında olduğu gibi) zorunlu değişimleri tetikledi.

"'Trumpnado' 2026'da dönmeye devam ederken", ifadelerine yer veren dergi, 2026'da izlenmesi gereken on eğilim ve temayı sıraladı.

1. AMERİKA'NIN 250. YILI

Amerika'nın kuruluşunun 250. yıldönümü vesilesiyle, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ülkenin geçmişini, bugününü ve geleceğini birbirinden tamamen farklı, uzlaşmaz biçimlerde anlatacaklar. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde seçmenler, Amerika'nın geleceğine dair nihai kararı verecek. Ancak Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kazansa bile, Trump'ın tehditler, gümrük vergileri ve başkanlık kararnameleriyle yürüttüğü yönetim tarzı sürecek.

2. JEOPOLİTİK SÜRÜKLENME Dış politika analistleri ikiye bölünmüş durumda: Dünya artık Amerika ve Çin liderliğindeki bloklar arasında yeni bir Soğuk Savaş mı yaşıyor, yoksa Trump tarzı bir anlaşma gezegeni Amerikan, Rus ve Çin "etki alanlarına" mı bölecek? Bu iki senaryoya da güvenmeyin. Trump, büyük jeopolitik teorilerden ziyade sezgiye dayalı, "al-ver" temelli bir yaklaşımı tercih ediyor. Eski küresel, kurallara dayalı düzen giderek daha da dağılacak. Ancak "istekliler koalisyonları" savunma, ticaret ve iklim gibi alanlarda yeni anlaşmalar yapacak. REKLAM 3. SAVAŞ MI, BARIŞ MI? EVET Şanslı olunursa, Gazze'deki kırılgan barış sürecek. Ancak Ukrayna, Sudan ve Myanmar'daki çatışmalar uzamaya devam edecek. Rusya ve Çin, "gri bölge" kışkırtmalarıyla (Kuzey Avrupa'da ve Güney Çin Denizi'nde) Amerika'nın müttefiklerine olan bağlılığını sınayacak. Savaş ve barış arasındaki çizgi giderek bulanıklaşırken, gerilim Arktik bölgede, yörüngede, deniz tabanında ve siber uzayda artacak. 4. AVRUPA İÇİN ZORLUKLAR Tüm bu tablo Avrupa için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması, Amerika'yı yanında tutması, ekonomik büyümeyi desteklemesi ve devasa bütçe açıklarıyla başa çıkması gerekiyor. Ancak kemer sıkma politikaları aşırı sağ partilere desteği artırabilir.

7. YAPAY ZEKA ENDİŞELERİ Yapay zeka altyapısına yapılan aşırı yatırımlar, Amerika'daki ekonomik zayıflıkları gizliyor olabilir. Peki, bu balon patlayacak mı? Demiryolları, elektrik ve internet örneklerinde olduğu gibi, bir çöküş teknolojinin değersiz olduğu anlamına gelmez; ancak ekonomik etkileri büyük olabilir. Her durumda, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine, özellikle üniversite mezunları için, yönelik kaygılar artacak. 8. KARMA BİR İKLİM TABLOSU Küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlamak artık mümkün görünmüyor, üstelik Trump yenilenebilir enerjiyi sevmiyor. Ancak küresel emisyonlar muhtemelen zirve yaptı; temiz teknoloji özellikle küresel güneyde hızla yayılıyor. Şirketler, Trump'ın öfkesini çekmemek için sessiz kalsa da, iklim hedeflerine ulaşacak ya da onları aşacak. Jeotermal enerji, özellikle yakından izlenmeli. 9. SPORUN DEĞERİ Spor her zaman siyasetten kaçış sağlar, değil mi? 2026'da durum pek öyle olmayabilir. Futbol Dünya Kupası'nı Amerika, Kanada ve Meksika birlikte düzenliyor, ama bu ülkelerin ilişkileri gergin. Taraftar ilgisi düşük kalabilir. Las Vegas'ta yapılacak "Enhanced Games" (Geliştirilmiş Oyunlar) ise daha da tartışmalı olacak: sporcular performans artırıcı ilaçları kullanabilecek. Bu hile mi, yoksa sadece farklı bir yaklaşım mı?

7. YAPAY ZEKA ENDİŞELERİ Yapay zeka altyapısına yapılan aşırı yatırımlar, Amerika'daki ekonomik zayıflıkları gizliyor olabilir. Peki, bu balon patlayacak mı? Demiryolları, elektrik ve internet örneklerinde olduğu gibi, bir çöküş teknolojinin değersiz olduğu anlamına gelmez; ancak ekonomik etkileri büyük olabilir. Her durumda, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine, özellikle üniversite mezunları için, yönelik kaygılar artacak. 8. KARMA BİR İKLİM TABLOSU Küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlamak artık mümkün görünmüyor, üstelik Trump yenilenebilir enerjiyi sevmiyor. Ancak küresel emisyonlar muhtemelen zirve yaptı; temiz teknoloji özellikle küresel güneyde hızla yayılıyor. Şirketler, Trump’ın öfkesini çekmemek için sessiz kalsa da, iklim hedeflerine ulaşacak ya da onları aşacak. Jeotermal enerji, özellikle yakından izlenmeli. 9. SPORUN DEĞERİ Spor her zaman siyasetten kaçış sağlar, değil mi? 2026'da durum pek öyle olmayabilir. Futbol Dünya Kupası'nı Amerika, Kanada ve Meksika birlikte düzenliyor, ama bu ülkelerin ilişkileri gergin. Taraftar ilgisi düşük kalabilir. Las Vegas'ta yapılacak "Enhanced Games" (Geliştirilmiş Oyunlar) ise daha da tartışmalı olacak: sporcular performans artırıcı ilaçları kullanabilecek. Bu hile mi, yoksa sadece farklı bir yaklaşım mı?

10. ZAYIFLAMA İLAÇLARI YOLDA Daha iyi, daha ucuz ve hap formunda yeni zayıflama ilaçları yolda. Bu da erişimi genişletecek. YAPAY ZEKA NASIL YORUMLADI? X platformunun yapay zeka aracı Grok, Economist'in 2026 kapağını şöyle yorumladı: Bu kapak, Economist’in klasik gizli semboller tarzında, her detay bir hikaye anlatıyor. Görseli parça parça ayırıp, sembolleri temalara göre gruplayarak anlatayım, sonra da ne anlama geldiğini bağlayayım. 1. Merkez Kompozisyon: Küresel Kaos Dairesi Kapak, bir mandala gibi dairesel, merkezde dönen bir dünya hissi, kenarlara doğru dağılan oklar ve çizgilerle. Bu, 2026'yı dönüşüm yılı olarak simgeliyor: Eski düzen çöküyor, yenisi şekilleniyor. Arka plan beyaz, ama kırmızı (tehlike, Çin/Rusya) ve mavi (ABD, teknoloji) çizgilerle çatışmalı bir grid oluşturuyor. 2. Jeopolitik Semboller (Sol ve Üst Sol, En Yoğun Kısım) Burası en karanlık, en savaşçı bölge, Tank ve Füze: Sol merkezde gri-kırmızı bir tank (T-72 benzeri, Rus malı) patlamaya hazır, üstünde bir ICBM füzesi (beyaz-mavi iz bırakarak yükseliyor). Yanında mantar bulutu: Nükleer gerilim, Rusya'nın Ukrayna sonrası sonraki hamlelerini simgeliyor, belki Baltıklar veya Pasifik'e yayılma.

Savaş Uçağı ve Gemi : Mavi bir F-35 tipi jet havada süzülüyor, altında kırmızı dalgalarla bir destroyer gemi (ABD donanması gibi). Bu, Tayvan Boğazı veya Güney Çin Denizi’ndeki donanma çatışmalarını çağrıştırıyor. Opportunities for China başlığına bağlanıyor, Çin'in Pasifik'te avantajını. Yumruk ve Bayraklar: Üst sol, mavi-beyaz kırmızı bir yumruk (Amerikan bayrağı şeritli). Trump'ın MAGA milliyetçiliğini, NATO'ya şüpheyi temsil. Yanında kırmızı yıldızlı bir el (Çin bayrağı) uzanıyor, el sıkışma pozisyonunda ama gergin, jeopolitik kayma, ittifakların yeniden çizilmesi. 3. Ekonomik ve Ticaret Unsurları Para Yığınları ve Konteyner : Alt merkezde yeşil dolar banknotlar yığılı (Trump'ın vergi kesintileriyle şişen ABD borcunu simgeleyen), üstünde kırmızı-beyaz bir konteyner gemisi batıyor gibi. Bu, ticaret savaşlarının devamını: ABD-Çin tarifeleri, küresel tedarik zinciri kopuşu. Yanında 250 yazılı bir pasta: ABD’nin 250. bağımsızlık yıldönümü (2026 tam o yıl), ama balonlu kutlama havası ironik. Bono Krizi İpucu: Kırmızı bir zincir kırılıyor, altında bono kağıtları saçılmış, dergide bahsedilen bond market crisis riski, faizlerin düşeceği ama krizin büyüyeceği öngörüsü.

4. Toplumsal ve Teknolojik Figürler (Sağ Taraf – Daha Umutlu Tonlar) Sağda mavi-yeşil hakim, gelecek odaklı, spor, sağlık, tech. Futbolcu ve Top : Sağ altta kırmızı formalı bir oyuncu topa vuruyor, arka planda stadyum ışıkları. Sporun değeri, politik futbol başlığına: 2026 Dünya Kupası (ABD-Meksika-Kanada ev sahipliği) sırasında siyasi gerilimler, belki Trump’ın göç politikalarıyla çakışma. Haplar ve Şırınga : Yere saçılmış mavi-kırmızı tabletler (zayıflama ilaçları), bir şırınga enjekte ediyor. GLP-1 ilaçlarının patlaması, ama yan etkilerle (kalp sorunları?) toplumsal değişim. Robot ve Oyun Konsolu : Mavi bir robot dans ediyor (AI entegrasyonu), yanında yeşil bir joystick – video oyunları endüstrisi büyümesi, metaverse veya e-spor. Grok'un genel yorumu ise şöyle oldu: Kapak, Economist'in 40. World Ahead edisyonuna yakışır şekilde kaos (kırmızı sol) ile fırsat (mavi sağ) dengeli. Tom Standage'in (editör) videolarında dediği üç trend: Trump'ın hızlandırdığı jeopolitik değişim (eski normlar yıkılıyor), ekonomik kriz riski (faiz düşüşü ama bono balonu), teknoloji/sağlık patlaması (ilaçlar, AI). 2026, 21. yüzyıl geopolitiğinin netleştiği yıl. Rusya/Çin yükselişi, Orta Doğu (Gazze sonrası) toparlanması, ABD iç çalkantısı.