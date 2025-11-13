Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi motosikletliyi 2 kere darp etti!

        İstanbul'da, trafikte motosikletliyle tartışan kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin" dedikten sonra saldırdı. Motosiklet sürücüsünü yumruklayan ve direksiyon kabininden tekme atan kamyonet şoförüne çevredekiler müdahale etti. Araçtan inen saldırgan, ikinci kez motosikletliyi darp etti. O anlar kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy-Bolluca yolunda yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile ilerleyen Yasin A., arkasından gelen kamyonetin çarpmasından son anda manevra yaparak kurtuldu.

        KAMYONETLE YOLU KAPATTI

        DHA'daki habere göre daha sonra kamyonet şoförü, motosikletlinin önüne geçerek yolu kapattı. Kamyonet şoförü araçtan inerek motosiklet sürücüsü Yasin A. ile “Neden frene bastın" diyerek tartışmaya başladı.

        MOTOSİKLETLİYE VURUP TEKME ATTI

        Yasin A.'ya yumruk atan ve direksiyon kabinine geçen kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin" diyerek hakarette bulundu. Kısa süre sonra kamyonet şoförü motosiklet sürücüsünü darp etti.

        REKLAM

        VATANDAŞLAR ARAMA GİRMEYE ÇALIŞTI

        Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu ancak kamyonet şoförü kavgayı ayıranlara yönelik de hakaretlerine devam etti.

        2. KEZ MOTOSİKLETLİYİ DARP ETTİ

        Bir süre sonra tekrar aracından inen şoför, motosikletliyi ikinci kez darp etti.

        SALDIRI ANLARI KAMERADA

        Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Sosyal medya kullanımına yaş sınırı gelecek mi?
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Habertürk Anasayfa