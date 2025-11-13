İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!

İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi motosikletliyi 2 kere darp etti!
İstanbul'da, trafikte motosikletliyle tartışan kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin" dedikten sonra saldırdı. Motosiklet sürücüsünü yumruklayan ve direksiyon kabininden tekme atan kamyonet şoförüne çevredekiler müdahale etti. Araçtan inen saldırgan, ikinci kez motosikletliyi darp etti. O anlar kask kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy-Bolluca yolunda yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile ilerleyen Yasin A., arkasından gelen kamyonetin çarpmasından son anda manevra yaparak kurtuldu.
KAMYONETLE YOLU KAPATTI
DHA'daki habere göre daha sonra kamyonet şoförü, motosikletlinin önüne geçerek yolu kapattı. Kamyonet şoförü araçtan inerek motosiklet sürücüsü Yasin A. ile “Neden frene bastın" diyerek tartışmaya başladı.
MOTOSİKLETLİYE VURUP TEKME ATTI
Yasin A.'ya yumruk atan ve direksiyon kabinine geçen kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin" diyerek hakarette bulundu. Kısa süre sonra kamyonet şoförü motosiklet sürücüsünü darp etti.
VATANDAŞLAR ARAMA GİRMEYE ÇALIŞTI
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu ancak kamyonet şoförü kavgayı ayıranlara yönelik de hakaretlerine devam etti.
2. KEZ MOTOSİKLETLİYİ DARP ETTİ
Bir süre sonra tekrar aracından inen şoför, motosikletliyi ikinci kez darp etti.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.