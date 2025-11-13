TÜİK, ekim ayına dair konut satış verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut satıldı. Yılın aylık bazda en yüksek satış rakamı ortaya çıktı. Ekim aylarına bakıldığında 2024'ün ardından en yüksek 2. satış gerçekleşti. Geçen yılki rekora göre yüzde 0,5 azalma görüldü.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek 10 aylık satış adedine ulaşıldı. Bundan önceki en yüksek 10 aylık satış performansı, düşük faizli konut kredisi kampanyasının sunulduğu 2020 yılında gerçekleşmişti.

KREDİLİ SATIŞ MAYIS 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SAYIDA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında artarak 23 bin 527 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Adet bazında Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek kredili satış yapıldı.

Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,0 oranında artarak 186 bin 20 oldu. Ekim ayında 5 bin 919; Ocak-Ekim döneminde ise 44 bin 490 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 140 bin 779 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında artarak 1 milyon 107 bin 13 oldu. SATILAN KONUTLARIN YÜZDE 33,4'Ü İLK EL Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında azalarak 54 bin 866 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 33,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında artarak 397 bin 507 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında artarak 109 bin 440 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 66,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 895 bin 526 olarak gerçekleşti. YABANCILARA 2 BİN 106 KONUT SATILDI Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında azalarak 2 bin 106 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 729 ile Antalya, 725 ile İstanbul ve 192 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında azalarak 17 bin 50 oldu. Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 191 ile Almanya ve 172 ile İran vatandaşlarına yapıldı.