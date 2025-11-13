Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde market çalışanlarına feci darp | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 38 yaşındaki K.M.B., oğlu E.O.B.'yi darp ettiğini öne sürdüğü zincir market çalışanı B.Ç.'yi yumruklayıp tekmeledi. Market çalışanları B.Ç. ve M.P.'yi darp etmekten gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen K.M.B ile arkadaşları O.Ç ve H.Ç. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 13.11.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde olay, 8 Kasım saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir zincir markette meydana geldi.

        K.M.B. (38), oğlu E.O.B.’yi darbettiğini iddia ettiği market çalışanı B.Ç.’yi yumrukladı.

        MARKETİN DIŞINDA DA DÖVDÜLER

        DHA'daki habere göre B.Ç. yere yığılırken, K.M.B. ile arkadaşları O.Ç. ve H.Ç. tarafından tekmelenip, marketin dışına çıkartıldı.

        İKİNCİ MARKET ÇALIŞANINA DA DARP

        Durumu fark eden bir diğer market çalışanı M.P., satırla olaya dahil oldu. O.Ç., M.P.’nin elinden satırı aldı, sonrasına K.M.B., O.Ç., H.Ç. ve M.P. arasında arbede yaşandı. Diğer vatandaşların dahil olmasıyla taraflar arasındaki arbede sonlandırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, K.M.B., O.Ç. ve H.Ç.’yi gözaltına aldı.

        REKLAM

        "SİNİRLİYDİM YÜZÜNE DOĞRU YUMRUK ATTIM"

        K.M.B.’nin emniyetteki ifadesinde, “Oğlum markete gitti. Market çalışanı B.Ç., oğlumun beline vurup, ‘Babanı çağır babanı da dövdürürüm’ demiş. Oğlum bunu bana söyleyince ben de markete gittim. Oğluma kimin onu dövdüğünü sorunca B.Ç.’yi gösterdi. B.Ç.’ye neden çocuğumu dövdüğünü sordum. O da ‘Ben vurmadım’ dedi fakat sinirliydim, yüzüne doğru yumruk attım.

        "BIÇAK ALARAK GERİ GELDİM"

        Kafasına birkaç kez vurdum. Beni gören arkadaşlarım O.Ç. ve H.Ç., yanıma geldi. Yere düşürüp 1-2 kere tekme attığım B.Ç.’yi dışarıya çıkardım. M.P. elinde satır ile ‘Öldürürüm sizi’ diyerek markete geldi. Satırı görünce market karşısında bulunan işletmeden bıçak alarak geri geldim. O.Ç.’nin M.P.’nin elindeki satırı aldığını görünce, bıçağı bıraktım. M.P.’ye birkaç kez vurdum, şikayetçiyim” dedi.

        O.Ç. ve H.Ç ise emniyetteki ifadelerinde, kavgayı ayırmak için araya girdiklerini B.Ç. ve M.P.’yi darbetmediklerini öne sürerek suçlamaları reddetti.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, market çalışanı B.Ç.’nin elini boynuna attığı E.O.B. ile bir süre konuştuğu, daha sonra oğluyla markete giren K.M.B.’nin B.Ç.’yi yumrukladığı, yere yığılan B.Ç.’nin K.M.B., O.Ç ve H.Ç. tarafından tekmelenip marketin dışına çıkardığı, diğer market çalışanı M.P.’nin satırla olay dahil olduğu görülüyor.

        Görüntünün devamında ise O.Ç.'nin, M.P.’nin elindeki satırı aldığı, H.Ç.’nin M.P.’ye yumruk attığı, yere yığılan M.P. ile K.M.B., O.Ç. ve H.Ç. arasında yaşanan arbede yer alıyor.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Zincir market çalışanları B.Ç. ve M.P.’yi darbetmekten gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen K.M.B ile arkadaşları O.Ç ve H.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Habertürk Anasayfa