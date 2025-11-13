Sakatlığı nedeniyle son oynanan Antalyaspor maçında forma giymeyen Rafa Silva'ya Arabistan'dan Al-Ahli kulübü ilgi gösterirken son olarak futbolu bırakma kararı aldığına dair iddialar ortaya atıldı.

Rafa için henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmazken futbolu bırakma kararı ile ilgili de bilinmezlik devam ediyor.

Yıldız futbolcu, milli arada verilen izni ülkesi Portekiz'de geçirirken siyah-beyazlılar bugün top başı yapacak.

SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞECEK İstanbul'a gelen Rafa Silva'nın gündemdeki konularla ilgili başkan Serdal Adalı ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceğinin netlik kazanması ve kalan maçlarda forma giyip giymeyeceğinin belli olması bekleniyor. Bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan 32 yaşındaki oyuncu, 5 ağları sarsarken 3 kez de asist kaydetti. Beşiktaş'a 2024-2025 sezonu başında Benfica'dan bonservis bedeli olmadan gelen Rafa Silva, geçtiğimiz sezonu ise 49 maçta 18 gol ve 12 asistlik katkıyla tamamlamıştı.