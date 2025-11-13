Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelmişlerdi! 2 çocuk öldü, anne ve baba entübe

        Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelmişlerdi! 2 çocuk öldü, anne ve baba entübe

        Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Alman vatandaşı Türk aileden 2 ve 4 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti, anne ve baba ise entübe edildi. Olayla ilgili geniş çaptı soruşturma başlatılırken, ailenin gıda zehirlemesi yaşadıklarının üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:42
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Fatih'te bir otelde konaklayan ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 ve 6 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi.

        İlçede bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem B. ile çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı.

        Çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba Servet B. entübe edilirken, anne Çiğdem B'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.

        Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi.

        Otelde anne Çiğdem B'nin kızı Masal B'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.

        ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER

        DHA'da yer alan habere göre de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.

        Fotoğraflar: DHA

