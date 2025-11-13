PFDK bahis oynayan futbolcuların cezalarını açıkladı! Eren Elmalı ve Metehan Baltacı...

PFDK bahis oynadığı belirlenen futbolcuların cezalarını açıkladı. 25'i Süper Lig, 77'si 1. Lig'den olmak üzere toplam 102 futbolcu çeşitli cezalara çarptırıldı.

EREN ELMALI'YA 45 GÜN, METEHAN BALTACI'YA 9 AY HAK MAHRUMİYETİ

REKLAM advertisement1

Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Konyasporlu Allasane Ndao ise 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

İŞTE CEZA ALAN 25 SÜPER LİG FUTBOLCUSU

12 ay - Allasane Ndao - Konyaspor

12 ay - Abdulsamet Burak - Kayserispor

9 ay - Metehan Baltacı - Galatasaray

9 ay - Yusuf Özdemir - Alanyaspor

3 ay - İzzet Çelik - Alanyaspor

3 ay - Bedirhan Özyurt - Alanyaspor

3 ay - Enes Keskin - Alanyaspor

3 ay - Furkan Orak - Çaykur Rizespor

3 ay - Kerem Yusuf Sirkeci - Fatih Karagümrük

3 ay - Boran Başkan - Trabzonspor

3 ay - Berkan Aslan - Kayserispor

45 gün - Eren Elmalı - Galatasaray

45 gün - Mükremin Arda Türköz - Eyüpspor

45 gün - İzzet Furkan Malak - Göztepe (IFK Haninge - kiralık)

45 gün - Ege Albayrak - Kasımpaşa

45 gün - Ali Emre Yanar - Kasımpaşa

45 gün - Furkan Bekleviç - Fatih Karagümrük 45 gün - Celil Yüksel - Samsunspor 45 gün - Uğur Kaan Yıldız - Göztepe 45 gün - Kerem Kayaarası - Antalyaspor 45 gün - Muhammet Taha Güneş - Gaziantep FK 45 gün - Nazım Sangare - Gaziantep FK 45 gün - Efe Doğan - Çaykur Rizespor 45 gün - Salih Malkoçoğlu - Trabzonspor 45 gün - Adil Demirbağ - Konyaspor PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 1- İZZET ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 2- ENES KESKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, REKLAM 3- YUSUF ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 4- BEDİRHAN ÖZYURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- EFE DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 6- FURKAN ORAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 7- METEHAN BALTACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 8- EVREN EREN ELMALI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 9- MUHAMMET TAHA GÜNEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, REKLAM 10- NAZIM SANGARE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 11- İZZET FURKAN MALAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- UĞUR KAAN YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 13- KEREM KAYAARASI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 14- MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 15- EGE ALBAYRAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, REKLAM 16- ALİ EMRE YANAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 17- FURKAN BEKLEVİÇ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KEREM YUSUF SİRKECİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 19- CELİL YÜKSEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 20- BORAN BAŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 21- SALİH MALKOÇOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, REKLAM 22- ADİL DEMİRBAĞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) 23- ALLASANE NDAO’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 24- BERKAN ASLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ABDULSAMET BURAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, 26- Ali Fidan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 27- Yücel Gürol’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 28- Barış Timur’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 29- Hasan Aksu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 30- Alperen Selvi hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına, 31- Oktay Aydin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 32- Uğur Adem Gezer’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

33- Arda Kemal Gülmez’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 34- Bartu Kaya’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 35- Alberk Koç’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 36- Hasan Hüseyin Akınay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 37- Atakan Cangöz’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 38- Üzeyir Ergün’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 39- Eren Karadağ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

40- Kadir Seven’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 41- Arda Hilmi Şengül’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 42- Cengiz Demir’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 43- Selimcan Temel’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 44- Emircan Çiçek’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 45- Yusuf Erata’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 46- Batuhan İşen’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

47- Hakan Yeşil’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 48- Tolga Kalender’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 49- Ensar Bilir’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 50- Temel Çakmak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 51- Mustafa Alptekin Çaylı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 52- İsmail Kalburcu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 53- Abdulsamet Kırım’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

54- Orkun Özdemir’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 55- Abdurrahman Üresin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 56- Emirhan Balarısı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 57- Emre Kaplan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 58- Yusuf Saitoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 59- Alper Burak Duman’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 60- Berkan Mahmut Keskin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

61- Murat Cem Akpınar’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 62- Cengizhan Bayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 63- Mert Önal’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 64- Muhammed Furkan Özhan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 65- İlkan Sever’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 66- Hüsamettin Yener’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 67- Osman Ertuğrul Çetin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

68- Yunus Emre Gedik’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 69- Enes İşik’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 70- Muhammed Arda Kahveci’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 71- Muhammed Birkan Tetik’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 72- Faruk Can Genç’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 73- Mustafa Taşdemir’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 74- Abdullah Dıjlan Aydın’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

75- Kerem Kabadayı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 76- Yusuf Ali Özer’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 77- Enver Azmi Sarıalioğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 78- Fatih Tultak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 79- Ali Şahin Yılmaz’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 80- Bartu Göçmen’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına 81- Fırat İnal’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

82- Samet Karabatak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 83- Kadir Kaan Yurdakul’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 84- Mehmet Albayrak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 85- Ahmet Abdullah Çakmak’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 86- Mert Çelik’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 87- Çağlayan Menderes’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 88- Ali Şaşal Vural’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

89- Abdurrahman Bayram’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 90- Ömer Beriş’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 91- Yunus Emre Tekoğul’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 92- Arda Türken’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 93- Burak Asan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 94- Erhan Çelenk’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 95- Selim Dilli’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 96- Mesut Can Tunalı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

97- Ali Aytemur’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 98- Berşan Yavuzay’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 99- Engin Kadir Gıcır’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 100- Ahmet Emin Keskin’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 101- Edis Köksaldı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 102- Muhammet Ali Özbaskıcı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." TFF'den sevkler için yeni açıklama! Haberi Görüntüle HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAKLAR? EREN ELMALI (GALATASARAY) 1. GENÇLERBİRLİĞİ: SÜPER LİG 2. USG: UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

3. FENERBAHÇE: SÜPER LİG 4. SAMSUNSPOR: SÜPER LİG 5. MONACO: UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. ANTALYASPOR: SÜPER LİG 7. KASIMPAŞA: SÜPER LİG CELİL YÜKSEL (SAMSUNSPOR) 1. BREIDABLIK: UEFA KONFERANS LİGİ 2. ALANYASPOR: SÜPER LİG 3. GALATASARAY: SÜPER LİG 4. AEK: UEFA KONFERANS LİGİ 5. BAŞAKŞEHİR: SÜPER LİG 6. MAİNZ: UEFA KONFERANS LİGİ 7. GÖZTEPE: SÜPER LİG ADİL DEMİRBAĞ (KONYASPOR) 1. ANTALYASPOR: SÜPER LİG, 2. TRABZONSPOR: SÜPER LİG 3. MUŞ SPOR: ZTK 4. ÇAYKUR RİZESPOR: SÜPER LİG 5. FENERBAHÇE: SÜPER LİG 6. KAYSERİSPOR: SÜPER LİG MUHAMMET TAHA GÜNEŞ (GAZİANTEP FK) 1. KAYSERİSPOR: SÜPER LİG 2. EYÜPSPOR: SÜPER LİG 3. YALOVA YEŞİLSPOR: ZTK 4. BEŞİKTAŞ: SÜPER LİG 5. GÖZTEPE: SÜPER LİG 6. BAŞAKŞEHİR: SÜPER LİG SALİH MALKOÇOĞLU (TRABZONSPOR) 1. BAŞAKŞEHİR: SÜPER LİG 2. KONYASPOR: SÜPER LİG

3. VANSPOR: ZTK 4. GÖZTEPE: SÜPER LİG 5. BEŞİKTAŞ: SÜPER LİG 6. GENÇLERBİRLİĞİ: SÜPER LİG FURKAN BEKLEVİC (KARAGÜMRÜK) 1. EYÜPSPOR: SÜPER LİG 2. BEŞİKTAŞ: SÜPER LİG 3. EROKSPOR: ZTK 4. GENÇLERBİRLİĞİ: SÜPER LİG 5. KOCAELİSPOR: SÜPER LİG 6. ALANYASPOR: SÜPER LİG 922 FUTBOLCU İÇİN HENÜZ KARAR VERİLMEDİ TFF, bahis soruşturması kapsamında ilk olarak 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini duyururken, 102 ismin cezalarını ise resmen açıkladı. PFDK'nın kalan 922 futbolcuyla ilgili kararını ise önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor. TFF'nin 47 futbolcu için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti. ERSİN DESTANOĞLU VE NECİP UYSAL'IN TEDBİR KARARI KALDIRILDI TFF, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında verilen 'idari tedbirin' kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurmuştu. 2 futbolcu, haklarında hüküm verilene kadar gelecek maçlarda forma giyebilecek.

TAHİR KUM: 1-2 DEFA OYNAMIŞ KİŞİYE 3 AY CEZA VERMEK HAKKANİYETLİ OLMAZDI Konuyla ilgili HT Spor'a bağlanan gazeteci Tahir Kum, verilen cezaları değerlendirdi. Tahir Kum, "Bir futbolcu, 5 yıllık yapılan incelemede 4 yıl 10 ay önce 1-2 defalığına 20 TL'lik bir bonus yapmışsa bu kişiye 'bahisçi' demek çok mümkün değildir. Bahis oynamıştır, ceza almak zorundadır ama en alt sınırdan ceza alabilir. Toplam 108.765 defa bahis oynamış bir kişinin maksimum 12 ay ceza alabileceği noktada, 1-2 defa oynamış bir kişiye kalkıp 3 ay ceza vermek hakkaniyetli olmazdı. TFF Disiplin Kurulu bana göre hukuki açıdan doğru bir karar verdi. En alt sınır 45 gün. Çoğu futbolcunun 45 gün ceza almasının sebebiyse şuydu: Bunlar hoşgeldin bonusu ile 1-2 kupon doldurmuş futbolcular." ifadelerini kullandı. 💥 Neden bu kadar fazla futbolcu, 45 gün ceza aldı?



🎙️ @mtahirkum: Toplam 108.765 defa bahis oynamış bir kişinin maksimum 12 ay ceza alabileceği noktada, 1-2 defa oynamış bir kişiye kalkıp 3 ay ceza vermek hakkaniyetli olmazdı. TFF Disiplin Kurulu bana göre hukuki açıdan doğru… pic.twitter.com/8V85ftbnAg — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2025 CEZALARA İNDİRİM GELEBİLİR Mİ? Cezalarla ilgili tahkim sürecinin devam ettiğini belirten Tahir Kum, "45 gün ceza alanlarla ilgili bir indirim beklemeyelim, bunun daha aşağısı yok. Belki TFF Hukuk Müşavirliği, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara itiraz ederek bazı cezaların arttırılmasını talep edebilir. Fakat en alt sınırdan ceza alanlar için indirilmesi mümkün gözükmüyor." dedi.

💥 Ceza indirimi mümkün mü?



🎙️ @mtahirkum: 45 gün ceza alanlarla ilgili bir indirim beklemeyelim. Belki TFF Hukuk Müşavirliği, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara itiraz ederek bazı cezaların arttırılmasını talep edebilir. pic.twitter.com/DpwtbiiGz8 — HT Spor (@HTSpor) November 13, 2025