Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024 tarihinde Rams Park'ta oynadığı derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki Ali Çelikkıran ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Ali Çelikkıran'ın yaşanan arbede sonucu vücudunda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı, yaralanmanın kişinin hayatını tehlikeye sokmadığı, yaralanmanın yaşam fonksiyonlarına etkisi orta 2 derecede olduğu, olay sırasında, sanık Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında, müşteki Ali Çelikkıran'ın arkasına gelerek, Çelikkıran'ı arkasından darp ettiği, saçını çektiği belirtildi. Mütalaada, sanıklar Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın, ‘kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran 'müşteki' sıfatıyla, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. ÇELİKKIRAN'I TEKME VE YUMRUK ATARAK DARP ETTİKLERİ BELİRTİLDİ Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı eski yönetici Erden Timur'un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, stat müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve Çelikkıran'ın sağlık raporuna göre boyun kırığı bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırığın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

ALİ KOÇ VE BAZI FUTBOLCULAR HAKKINDA TAKİPSİZLİK Şüpheli Hulusi Belgü'nün arbede sonrası Çelikkıran'ın arkasından gelip saçını çekerek sırt kısmına vurduğunun da aktarıldı iddianamede, Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Eski İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek', 'hakaret içeren tezahürat', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'tehdit' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

6 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEBİ Hazırlanan iddianamede şüpheliler Jaden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.