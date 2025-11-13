Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Antalya'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi.

Fatma Gıyar ve polis memuru eşi Muharrem Gıyar.

EŞİNİ VE KIZLARINI SİLAHLA VURDU

DHA'daki habere göre polis memuru Muharrem Gıyar (36), eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) tabancayla vurdu.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU EVLERİNDE ÖLDÜ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru Gıyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Anne ile 2 kızının cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CENAZELER ÇANKIRI'YA GÖTÜRÜLDÜ

İşlemlerin ardından anne ile 2 kızının cenazeleri, yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Diğer yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan polis memuru Muharrem Gıyar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gıyar'ın ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Polis memuru Muharrem Gıyar, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.