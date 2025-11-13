Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, TIR'ındaki arızayı gidermek isterken hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle aniden kapanan silobas tankının altında kalan 27 yaşındaki Musa Temur hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 14:00 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da olay, dün saat 19.00 sıralarında Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Sebze Hali'nde meydana geldi. TIR’ın şoförü Musa Temur (27), araçtaki arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı.

        TANK ANİDEN KAPANDI ALTINDA KALDI

        DHA'daki habere göre bu sırada hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle silobas tankı aniden kapanınca Temur altında kaldı.

        KONTROL İÇİN GİDİNCE FARK EDİLDİ

        TIR uzun süre hareket etmeyince firma yetkilileri, saat 21.00 sıralarında bölgeye bir kişi gönderdi. Şoförün silobas tankının altında kaldığını gören bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Musa Temur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Musa Temur'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        Habertürk Anasayfa