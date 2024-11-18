Ada devinden Victor Osimhen için takas teklifi!

HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programına konuk olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Osimhen'in 75 milyon euroluk çıkış maddesi var. Galatasaray yönetimi, oyuncu da istediği takdirde bonservisini almak için her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Galatasaray yönetimi, taraftarı, teknik direktörü herkes Osimhen'in burada olmasını ister. Zaten Osimhen burada Galatasaray'dan başka takımda da oynamaz." ifadelerini kullanmıştı.