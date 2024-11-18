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        Haberler Gündem Güncel Narin cinayetinde 38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi? | Son dakika haberleri

        Narin cinayetinde 38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?

        Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada baba Arif Güran'ın talep ettiği Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Kayıtlarda Arif Güran'ın evinin olduğu noktaya kadar olan alanlar yer alıyor. Arif Güran'ın evi tepe bölgesinde görülürken, Salim Güran'ın evi kamera açısında görünmüyor. Narin'in çıktığı patika yolun olduğu nokta da belli. Ancak acıya giren görüntü hem çok uzak hem de bulanık görünüyor. O bölgelerde düşünülen iyileştirme gerçekleşirse, Arif Güran'ın evinin ahır ve patika bölgesindeki noktalarda neler yaşandığının görülme ihtimali doğabilir. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 18.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:49
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        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vahşice katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talep ettiği ve duruşmada da izlettirilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde Tavşantepe köyünün çok uzak bir mesafeden görülmesi ilk görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

        GÜRANLARIN EVİ VE OLAY YERİ NERESİ

        İnsan görüntüsünün fark edilmeyecek kadar uzak mesafeden anlaşılabildiği görüntülerde, Narin Güran’ın çıktığı patika yol, Arif Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın evinin hangi noktalarda olduğu merak edildi. Bazı yerlerde Narin’in çıktığı patika yol diye yayınlanan görüntülerde gösterilen bir kişinin Narin olduğu belirtildi. Ancak o görüntülerin insan görüntüsü değil araç olduğu ortaya çıktı. Gösterilen noktanın da Tavşantepe Köyü'nün aşağısında bulunan Çarıklı ve Eğertutmaz deresine doğru giden yol olduğu öğrenildi.

        Salim Güran
        Salim Güran
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        PATİKA YOL VE ARİF GÜRAN’IN EVİ GÖZÜKÜYOR

        İyice incelendiğinde, Arif Güran’ın evi, ahırı ve Narin’in çıktığı patika yol bölgesinin olduğu nokta görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde en sağ üst tarafta okul, okulun hemen sol tarafından Narin’in çıktığı patika bölgesi ve üstte Arif Güran’ın ile ahır çatısı görülüyor.

        Nevzat Bahtiyar
        Nevzat Bahtiyar

        SALİM GÜRAN'IN EVİ GÖZÜKMÜYOR

        Dara 2 Üs Bölgesi'nin çektiği kamera görüntüsünde Arif Güran’ın evinin olduğu noktaya kadar olan alanlar yer alıyor. Arif Güran’ın evi tepe bölgesinde görülürken, Salim Güran’ın evi kamera açısında görünmüyor. Salim Güran ile Arif Güran evinin arasındaki yol da kamera açısında bulunmuyor.

        Yüksel Güran
        Yüksel Güran

        GÖRÜNTÜLER İYİLEŞİTİRİLİRSE

        Kayıtlar, Narin’in patika yoldan 15.11’den çıktığı dakikadan itibaren başlayıp Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in bedenini Eğertutmaz deresine götürdüğü 15.49’a kadar olan bölümü içeriyor. Narin’in çıktığı patika yol ve Arif Güran’ın evi ile ahır bölgesindeki noktalar çok uzak ve bulanık görünüyor.

        Enes Güran
        Enes Güran

        Görüntüler iyileştirilip büyütüldüğünde Narin’in patika yoldan çıktığı anlara ulaşılabilme ihtimale de doğabilir. Ayrıca Arif Güran’ın evinin bölgesindeki hareketliliğin görülme ihtimali de ortaya çıkabilir.

        ARAÇLAR YER ALIYOR

        Görüntülerde, Tavşyantepe Köyü'nün aşağısında bulunan Çarıklı Köyü ve Eğertutmaz deresine giden yolda araç hareketliliği göze çarpıyor. 38 dakikalık görüntülerde Çarıklı ve Eğertutmaz deresi yolu istikametine giden ve gelen araçlar fark ediliyor. Çoğunluğun da beyaz renkli araçlar olduğu göze çarpıyor. Görüntülerde, aşağı yoldan koyu renkli bir araç Eğertutmaz Deresi istikametine giderken görünüyor. Bu aracın Nevzat’ın Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü saatlere yakın olması da dikkat çekti.

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        #narin güran
        #Diyarbakır
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