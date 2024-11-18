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        Haberler Dünya Kraliyet Sarayı'nda hırsızlık alarmı: Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi! | Dış Haberler

        Kraliyet Sarayı'nda hırsızlık alarmı: Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!

        İngiltere'de Kraliyet Sarayı'nda yaşanan hırsızlık gündeme damga vurdu. İki maskeli hırsız, Prens William ve Kate'in çocukları uyuduğu sırada Windsor Kalesi'ndeki evlerine girdi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:48
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        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
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        İngiliz Kraliyet Ailesi, Windsor Kalesi'nde yaşanan hırsızlık olayı gündeme damga vurdu. Maskeli hırsızlar, Prens William ve Kate'in çocuklarıyla uyuduğu sırada Windsor Kalesi'ne girdi.

        Maskeli iki adam, güvenlik bariyerini kırıp 1,8 metrelik çiti aşarak Prens William ve Prenses Kate'in yaşadığı Adelaide Cottage'ın yakınındaki alana girdi.

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre, o sırada William, Kate ve çocukları George (11), Charlotte (9) ve Louis (6), sadece birkaç dakika uzaklıktaki evlerinde uyuyordu.

        Hırsızlar, çaldıkları kamyonetle Shaw Çiftliği'ndeki bir ahırdan ATV ve diğer çiftlik araçlarını aldıktan sonra izlerini kaybettirdi. Yetkililere göre, silahlı görevliler olay sırasında bölgenin halka açık girişlerinde devriye yapıyordu.

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        The Sun'a konuşan bir kaynak, maskeli hırsızların 'bir süredir Windsor Kalesi'ni izliyor' olabileceğini söyledi.

        Baskın sırasında Kral Charles İskoçya, Kraliçe Camilla'nın ise Hindistan'da olduğu belirtildi.

        "SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

        Thames Valley Polisi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, "13 Ekim Pazar günü saat 23.45 civarında, Windsor'daki A308'e yakın Crown Estate arazisindeki bir mülkte hırsızlık ihbarı aldık. Suçlular çiftlik binasına girdiler ve siyah bir Isuzu kamyonet ve kırmızı bir ATV ile kaçtılar. Daha sonra Old Windsor/Datchet bölgesine doğru kaçtılar. Şu ana kadar hiçbir tutuklama yapılmadı ve soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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