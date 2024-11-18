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        Haberler Dünya İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi | Dış Haberler

        İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

        İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak şehrinde zorunlu askerliği protesto etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 07:30
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        • 1

          Birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi yapan göstericilerle, kendilerine karşı güç kullanan polisler arasında arbede yaşandı.

        • 2

          Gösteriye katılan Haredi Yahudilerden Yona, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Haredi gençleri askere almak istediğini ancak "hayatları pahasına da olsa askere gitmeyeceklerini" söyledi.

        • 3

          7 BİN HAREDİ'Yİ ASKERE ÇAĞIRMA KARARI ONAYLANMIŞTI

          İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Haredi'yi askere çağırma kararını dün onaylamıştı.

        • 4

          İsrail'de Harediler, zorunlu askere alınmalarına karşı sık sık protestolar düzenliyor.

        • 5

          NÜFUSUN YÜZDE 12'SİNİ OLUŞTURUYOR

          Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

          Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

        • 6

          İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerinden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

        • 7

          Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

        • 8

          Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

        • 9

          İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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