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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen şaşkınlığını gizleyemedi: Bu kadarını beklemiyordum - Galatasaray Haberleri

        Osimhen şaşkınlığını gizleyemedi: Bu kadarını beklemiyordum

        Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, milli takım kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:22
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        • 1

          Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, katıldığı bir YouTube kanalında sarı-kırmızılılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

          Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyeciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika.

        • 3

          "BANA MİNNETTARLIKLARINI GÖSTERİYORLAR"

          Ne zaman bir restauranta gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum.

        • 4

          "HARİKA BİR DENEYİM"

          Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim.

        • 5

          "GELMEDEN ONYEKURU İLE KONUŞTUM"

          Galatasaray'a ilk geldiğimde Henry (Onyekuru) ile konuştum. Bana 'Oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsın maçtan sonra futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter' demişti.

        • 6

          "İLGİNÇ BİR KÜLTÜR VAR"

          Galatasaray'da ilginç bir kültür var, tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz, sonra 'Şşş' diyerek onları susturuyorsunuz ve '1-2-3' diyerek tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar, taraftarları çok mutlu ediyor. Bence onlar da tıpkı oyuncular gibi sevinmeyi hak ediyor ve bunu çok seviyorum.

        • 7

          Galatasaray'da bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Nijeryalı golcü, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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