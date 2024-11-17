Hem sağanak hem kar yağışı etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sisin de etkili olacağı tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Bulutlu 14° Ankara Yağmurlu 11° İzmir Parçalı bulutlu 16° Antalya Yağmurlu 16° Trabzon Güneşli 14° Bursa Kısmen Güneşli 11° Adana Yağmurlu 18° Diyarbakır Parçalı bulutlu 16° Gaziantep Yağmurlu 16° Ağrı Parçalı bulutlu 8° Hava sıcaklıklarının da doğu kesimlerde de 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor. Yapılan açıklamada yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: İHA