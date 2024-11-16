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        Haberler Yaşam Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi

        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi

        Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı, Torosların zirvesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da köyü olan Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivali geleneğiyle Dünya Turizm Örgütü tarafından '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:40
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        • 1

          Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) kültür ve gelenekleri koruyan, çeşitliliği kutlayan ve biyolojik çeşitliliği güvence altına alan dünya köylerini öne çıkarmak için 2021 yılında başlattığı Dünya Turizm Köyü Listesi'nin, 2024 sonuçları açıklandı.

          Dünyanın dört bir yanından 55 köyün yer aldığı listede Türkiye'den de bir köy seçildi. Listeye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da köyü olan Ormana girmeyi başardı.

        • 2

          Antalya'nın İbradı ilçesindeki eski bir Yörük köyü olan Ormana, Torosların zirvesinde, Manavgat Çayı'nı besleyen derelerin arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından başvurusu yapılan Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıldır düzenlenen üzüm festivalinin yanı sıra doğal, kültürel ve kırsal turizm faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

        • 3

          "BU YIL TÜRKİYE'DEN SEÇİLEN TEK KÖY OLDU"

          Ormana'da tarihi düğmeli evlerin restorasyonunu ve turizme açılmasını sağlayan Özgüven Vakfı'nın yöneticisi ve kırsal turizmin öncülerinden Tolga Özgüven, Ormana için ilk olarak 2021'de muhtarlık olarak Dünya Turizm Örgütü'ne başvurduklarını ancak o yıl üçüncü seçildiklerini söyledi.

        • 4

          Ormana'daki tüm evleri restore ederek ve birçoğunu da turizme açarak, bölgeye özgü bu evlerin korunmasını ve yaşatılmasını sağladıklarını anlatan Özgüven, "2021'den sonra yeniden tüm hazırlıklarımızı yaptık ve TGA aracılığıyla bu yıl için yaptığımız başvuru neticesinde Ormana, dünyada 55 köyle birlikte bu yıl Türkiye'den seçilen tek köy oldu" dedi.

        • 5

          "600 NÜFUSLU BİR KÖY"

          Ormana'nın, düğmeli evleri ve 57 seneden beri düzenlenen Antalya'nın en eski tarihi festivallerinden üzüm festivaliyle öne çıktığını anlatan Özgüven, "Bu düğmeli evler, herhangi bir harç ve sıva kullanılmadan, yığma taş ve sedir ağacıyla harmanlanmış bir ev sistemi. Osmanlı Sipahi ocağına uzanan yılkı atları, tarihi İpek Yolu güzergahında olmamız gibi tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerimiz ve değerlerimizle 300 düğmeli evin bulunduğu 600 nüfuslu bir köy" diye konuştu.

        • 6

          DÜĞMELİ EVLER OTELE DÖNÜŞTÜ

          Köyde 80 oda ve 170 yatak kapasiteli düğmeli evlerden oluşan 7 butik otel ve ev pansiyonların bulunduğunu da anlatan Tolga Özgüven, Dünya Turizm Örgütü'nün Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Listesi'ne girmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

        • 7

          Özgüven, bu kararın hem Antalya hem İbradı ve bölgedeki turizm için çok önemli ve değerli bir ünvan olduğunu dile getirdi. Özgüven, "Çok sevinçliyiz, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri ve tüm köylümüzle senelerdir verdiğimiz emeklerin bir neticesi" dedi.

        • 8

          Öte yandan 2021'den bu yana Mustafapaşa (Ürgüp-Nevşehir), Taraklı (Sakarya), Birgi (Ödemiş-İzmir), Şirince (Selçuk-İzmir) köyleri Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Listesi'ne girmişti.

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