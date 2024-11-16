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        Haberler Gündem 3. Sayfa Medine Gezer deniz bisikletiyle gezmek istemişti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki genç kız deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!

        Adana'da, kiraladığı deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp, kaybolan 15 yaşındaki Medine Gezer'in cansız bedeni bulundu. Dengesini kaybedip göle düştüğü ileri sürülen Gezer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:51
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        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
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        Adana'da olay, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine Gezer (15), Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı.

        DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü.

        GÖRENLER POLİSE DURUMU BİLDİRDİ

        Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Medine Gezer'in bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedeni bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Sudan çıkarılan Gezer'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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        #Medine Gezer
        #adana
        #Son dakika haberler
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