Annesi, Yunus Emre'yi tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!

Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23) ve sevgilisi Yılmaz E.'nin (46) evlilik dışı çocukları oldu. Baba Yılmaz E.'nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını öne süren Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi.

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ÇOCUĞA BİBERONLA TİNER İÇİRDİ DHA'daki habere göre 29 Eylül Salı günü Bağcılar'da bir parkta anne, bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Yunus Emre biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti.

2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI HAYATINI KAYBETTİ Bebek evde fenalaşınca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti. Yunus Emre bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi. ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Baba Yılmaz E. savcılıkta verdiği ifadesinde, "2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. "DİLEK VE ÇOCUĞUMUZU OTELE YERLEŞTİRDİM" Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25.09.2024 günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14.11.2024 günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. "EV ADRESİMİ İFŞA ETTİLER" Bu olaydan sonra olayla ilgili sosyal medya ortamında yapılan haberlere Dilek ve benimle ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldı. Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi. 2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti! Haberi Görüntüle