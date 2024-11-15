İstanbul’da, 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi Dilek Çiçek (23) tarafından çorbasına ve biberonuna, tiner ile çamaşır suyu konulması sonucu yaşadığı trajedi, Türkiye’nin kanını dondurdu.

"KİMSE SAHİP ÇIKMADI BUNALIMA GİRDİM"

Dilek Çiçek, cezeevine gönderildi. (Fotoğraf: İHA)

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Çiçek, evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya geldi. Anne Dilek Çiçek, polise verdiği ifadede, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da, ona da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" dediği öğrenildi.