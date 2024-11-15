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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kanımız dondu! Gazeteci olan kız arkadaşına kurşun yağdırdı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yine kanımız dondu! Gazeteci olan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

        Kadına yönelik vahşetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Elazığ'da yaşanan saldırıda yerel bir televizyon kanalında muhabir olan Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Selim Çetin tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç kadını ensesinden vurup ağır yaralayan cani, daha sonra intihar girişiminde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:27 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:32
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        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
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        Elazığ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi (25) ensesinden vurarak ağır yaralayan Vahap Selim Çetin (26), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti.

        KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

        Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

        Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        AĞABEYİ DE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞTİ

        Öte yandan Vahap Selim Çetin'in (29) ağabeyi Halil Çetin de temmuz ayında kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı (29) Hazar Gölü kıyısında bir aracın içerisinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Elazığ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi ensesinde vurarak ağır yaraladıktan sonra gittiği Akçakiraz beldesinde aynı silahla intihara kalkışan Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çetin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Semra Demirelli’nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Öte yandan Vahap Selim Çetin'in, temmuz ayında Hazar Gölü kıyısında bir aracın içinde 29 yaşındaki kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden 29 Yaşındaki Halil Çetin'in kardeşi olduğu öğrenildi.

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        #son dakika
        #Elazığ
        #Semra Demirelli
        #Vahap Selim Çetin
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