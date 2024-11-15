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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu | Dış Haberler

        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 01:58 Güncelleme: 15.11.2024 - 01:58
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        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam etti.

        Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." diye yazdı.

        Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı.

        Trump, "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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        AA'nın haberine göre; Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

        Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

        Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Robert F. Kennedy Jr.
        #Donald Trump
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