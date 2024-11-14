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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ne yükselme ihtimalleri! - Futbol Haberleri

        İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ne yükselme ihtimalleri!

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi liderlik koltuğunda bulunan ay-yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. İşte Bizim Çocuklar'ın biz üst lige yükselme ihtimalleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:07
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        • 1

          UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler'i konuk edecek A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarını sürdürüyor.

        • 2

          Ay-yıldızlılar grupta çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve yenilgi yüzü görmedi.

        • 3

          Peki; Bizim Çocuklar'ın A Ligi'ne yükselme ihtimali nedir? Grubu 1. ve 2. bitirmenin arasındaki farklılıklar nelerdir? İşte tüm detaylar...

        • 4

          10 puanı bulunan A Milli Futbol Takımımız, 8 puanlı Galler'i ağırlayacak. İlk maçı Galler deplasmanında beraberlikle tamamlayan millilerimiz, bu maçı kazanması halinde 1. olarak A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

        • 5

          Beraberlik halinde ise son maçların sonuçlarına göre grup şekillenecek. Bizim Çocuklar son maçta Karadağ'a yenilir ve Galler de İzlanda'yı en az 4 farklı yenerse ay-yıldızlılar 2. sıraya gerileyecek.

        • 6

          Millilerimizin Galler'e boyun eğmesi durumunda ise yine son maçlar büyük önem arz ediyor. Son maçlar öncesi puan eşitliği olacak fakat Galler ikili averajla birinci sırada olacak. Bu durumda ay-yıldızlıların son maçta kazanması dışında Galler'in de puan kaybetmesi gerekiyor.

        • 7

          GRUPTA 1. OLURSAK NE OLACAK?

          Uluslar Ligi grup birincisi, doğrudan A Ligi'ne yükselecek ve Dünya Kupası Uluslar Ligi play-off'u oynama ihtimali ile Dünya Kupası eleme gruplarında 5'li grupta yer alma ihtimalini elde edecek.

        • 8

          GRUPTA 2. OLURSAK NE OLACAK?

          Uluslar Ligi grup ikincisi ise A Ligi'ne yükselmek için diğer 3 grubun ikincilerinden biriyle play-off oynayacak. Dünya Kupası elemelerinde de dörtlü grupta yer alma şansına sahip olacak.

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