Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine, kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulguya rastlanmayan Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.