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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı

        İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 03:12 Güncelleme: 15.11.2024 - 03:38
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        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
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        Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli İsrail Konsolosluğu yakınlarına gelince pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplere bir süre direnen şüpheli, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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        #istanbul
        #beşiktaş
        #İsrail Konsolosluğu
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