Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermediğini, ekonomide görülen gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını ifade etti.

Powell, Dallas şehrinde düzenlenen etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Enflasyonun hedefe düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma göz önüne alınarak geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirdiklerini ve politika kısıtlamasının derecesini azaltma yönünde bir adım daha attıklarını anımsatan Powell, politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla ekonomideki ve iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye inebileceğine inandıklarını söyledi.

REKLAM Powell, politikayı zaman içinde daha nötr bir seviyeye getireceklerini belirterek, ancak o seviyeye ulaşmak için izlenecek yolun önceden belirlenmiş olmadığını kaydetti. Faiz oranında ek ayarlamaları değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini vurgulayan Powell, "Ekonomi, faiz oranlarını düşürmek için acele etmemiz gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermiyor. Ekonomide şu anda gördüğümüz güç, bize kararlarımıza dikkatle yaklaşma olanağı veriyor." dedi.

Powell, politika faiz oranın seyrinin gelen verilerin ve ekonomik görünümün nasıl gelişeceğine bağlı olacağını aktardı. "Enflasyonu hedefimize döndürerek ekonomimizin gücünü korumaya kararlıyız" Geçmişte yüksek enflasyonu düşürme çabalarına sıklıkla eşlik eden işsizlik artışı olmadan enflasyonu hedefledikleri seviyeye indirmeyi amaçladıklarını belirten Powell, "Görev henüz tamamlanmamış olsa da bu sonuca ulaşma yolunda önemli bir ilerleme kaydettik." diye konuştu.

REKLAM Powell, ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini, iş gücü piyasasının sağlam durumda kalmaya devam ettiğini anlattı. Enflasyonun zirve noktasından önemli ölçüde gerilediğini ve yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna inandıklarını kaydeden Powell, "Maksimum istihdamı desteklerken enflasyonu hedefimize döndürerek ekonomimizin gücünü korumaya kararlıyız." dedi.

Powell, iş gücü piyasasının artık önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığı noktaya kadar soğuduğunu, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha yakın seyrettiğini ancak henüz o noktada olmadığını vurguladı. Powell, "İşi bitirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı. Fed Başkanı Powell, enflasyonun zaman zaman inişli çıkışlı seyir izlese de yüzde 2 hedefine doğru inmeye devam etmesini beklediğini kaydetti.

ABD'de üretici enflasyonuna ilişkin bugün açıklanan verilere de değinen Powell, verilerin beklediklerinden biraz daha fazla yükseliş gösterdiğini söyledi. REKLAM Powell, genel eğilimin hala sağlam olduğunu düşündüğünü, aralık ayındaki toplantıya kadar daha fazla veriyi değerlendireceklerini belirterek, "Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var." dedi.

"Trump'ın politikalarının etkisini değerlendirmek için erken" Fed'in bağımsızlığına dair soruyu yanıtlayan Powell, karar alırken hiçbir siyasi partinin iyiliğini düşünmediklerini vurguladı. Powell, kararları makroekonomik verilere bakarak verdiklerinin altını çizerek, bağımsız merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha iyi iş çıkardığını söyledi. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların etkisini kestirmek için henüz erken olduğunu dile getiren Powell, "Birkaç alandaki politikaların değişeceğini biliyoruz. Ne kadar değişeceğini bilmiyoruz. Ne kadar zaman diliminde değişeceğini bilmiyoruz. Mali politikaya gelince, Kongreden bir yasa tasarısı geçirmek oldukça uzun zaman alıyor. Daha fazla kesinliğe sahip olana kadar politika değiştirme konusunda dikkatli olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı New York borsası, ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin gücü nedeniyle faiz indirimi için aceleye gerek olmadığını söylemesi sonrası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalarak 43.750,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 azalışla 5.949,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kayıpla 19.109,29 puana geriledi. ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da hızlandığına işaret eden veriler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında, negatif bir seyir izlendi. Ülkede açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

REKLAM Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde ve yıllık bazda yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti. Son verilerin enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin yavaşladığına dair görüşleri kuvvetlendirdiğini belirten analistler, bunun Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri desteklemediğini aktardı.

Dallas'ta düzenlenen bir etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Powell da açıklanan verilerin beklediklerinden biraz daha fazla yükseliş gösterdiğini ifade etti. Powell, genel eğilimin halen sağlam olduğunu düşündüğünü, aralık ayındaki toplantıya kadar daha fazla veriyi değerlendireceklerini belirtti. Ekonominin faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermediğini belirten Powell, ekonomide görülen gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını ifade etti.

Powell, enflasyonun zaman zaman inişli çıkışlı bir seyir izlese de yüzde 2 hedefine doğru inmeye devam etmesini beklediğini kaydetti. REKLAM Veriler ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 63'e geriledi. Öte yandan diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, soğuyan iş gücü piyasasına ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru kaydedilen yavaş ilerlemeye işaret ederek hem enflasyon hem de istihdam hedeflerine odaklanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kugler, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi durduran ya da enflasyonu yeniden hızlandıran herhangi bir riskin ortaya çıkması halinde faiz indirimlerine ara vermenin uygun olacağını ifade etti. Kugler, ancak iş gücü piyasasının aniden yavaşlaması halinde de politika faizini kademeli olarak düşürmeye devam etmenin uygun olacağını kaydetti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise Fed'in şu ana kadar güçlü bir ilerleme kaydettiğini ancak ivmenin devam etmesi için yapılması gereken daha çok iş olduğunu belirtti.

REKLAM Kurumsal tarafta da eğlence endüstrisinin büyük şirketlerinden Walt Disney'in hisseleri, finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi sonrası yüzde 6,2 değer kazandı. ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco'nun hisseleri ise şirketin gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından 2,1 düştü. Ayrıca, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın elektrikli araç alımlarına yönelik 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini kaldırmayı planladığına ilişkin haberlerin ardından ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 5,8 ve Rivian'ın hisseleri yüzde 14,3 değer kaybetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.